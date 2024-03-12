В США назвали возможные сроки захода России в Харьков и Одессу

Россия уже летом зайдет в Харьков и «постучится в двери Одессы», так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут более сопротивляться. Возможные сроки захода России в эти города назвал бывший разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

«Очень скоро они потеряют Харьков, и думаю, что этим летом мы увидим, как русские постучатся в двери Одессы», — рассказал военный аналитик.

Риттер также добавил, что ВСУ логичнее всего будет отступить к Днепру, чтобы занять линию обороны. По его мнению, текущее распределение войск по линии фронта не позволяет удерживать территории.

Ранее Риттер заявил, что США проигрывают сразу в двух регионах: на Ближнем Востоке и Украине. По его словам, Вашингтон не способен сдержать победу России.