США планируют отправить на Украину ракеты ATACMS

Соединенные Штаты в ближайшее время анонсируют отправку на Украину очередного пакета военной помощи. В него войдут тактические ракеты ATACMS, пишет Politico со ссылкой на источник.

По данным источника, в составе пакета — боеприпасы для техники, поставленной в 2022-2023 годах западными странами. Стоимость вооружений составляет порядка $300 млн.

В частности, в него будут включены снаряды для 155-мм гаубиц, ракеты ATACMS среднего радиуса действия (в пределах 100 км). Журналисты предположили, что украинцы будут рады поставкам боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Минобороны США в том случае, если Конгресс не выделит деньги на Украину, возьмет деньги из резервного фонда. В настоящее время в нем осталось порядка $4 млрд.