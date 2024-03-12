Зеленский подписал закон о заморозке репродуктивных клеток военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отбор репродуктивных материалов бойцов ВСУ и их безвозмездное хранение в течение трех лет в случае гибели. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт Верховной рады.

Данный документ вносит изменения в законодательные акты Украины о сохранении генофонда украинского народа.

Согласно тексту закона, в случае гибели или признания умершим военнослужащего его репродуктивные материалы сохранят на безвозмездной основе в течение трех лет с момента гибели. Затем за их хранение будет отвечать лицо, определенное в документации. Если же репродуктивные клетки будут использованы для зачатия ребенка, то его донор будет признан отцом или матерью младенца.

Стоит отметить, что на Украине до сих пор остается неопределенным источник финансирования данной программы и создания «государственного криобанка».