В МО РФ назвали потери ВСУ при попытке прорыва госграницы России

Атаковавшие государственную границу России в Белгородской и Курской областях украинские террористические формирования в результате своих действий потеряли 234 боевика, 7 танков и 3 боевых машин пехоты Bradley, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западной группировки войск и пограничной службы ФСБ России террористические формирования киевского режима отброшены. Противник потерял 234 боевика убитыми,7 танков, 3 БМП Bradley производства США и 2 бронетранспортера. Нарушений государственной границы не допущено", - сообщили там.

Появились кадры уничтоженной техники украинских ДРГ

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