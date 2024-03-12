Стало известно о решении Нидерландов по отправке военных на Украину
Нидерланды не планируют отправлять своих военнослужащих на Украину. Такое заявление сделал глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен, передает «РИА Новости».
«Мы не собираемся отправлять на Украину голландских военных», — сказал он.
При этом Оллонгрен допустил отправку в Киев технического персонала с целью «обучения украинских пилотов управлению F-16».
Названо условие отправки военных НАТО на Украину
Ранее президент Макрон сообщил, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. При этом часть стран сразу после этого поспешила заверить, что не станет отправлять своих военных в Киев. В частности, об этом сказали в Берлине, Вашингтоне и Лондоне. Кроме того канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что это не собираются делать страны НАТО в целом. В России же, комментируя слова Макрона, сказали, что такое решение повысит риск прямого столкновения альянса с РФ.