В настоящее время на вооружении бундесвера состоят 600 дальнобойных крылатых ракет Taurus. Только 50% из них готовы к использованию, пишет Welt.

Автор статьи пояснил, что ракеты хранятся в специальных помещениях. Специалисты периодически проводят их проверку и модернизацию.

Последняя модернизация была проведена в 2018 году, после нее работы не проводились. В связи с этим, у половины ракет истек срок действия сертификата (готовности к использованию).

Раскрыта дальность полета ракеты Taurus

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против отправки ракет Taurus на Украину. По его мнению, включение их в один из пакетов военной помощи ВСУ станет нарушением «красных линий», сделает ФРГ участницей конфликта.

По данным Минобороны РФ, российские военные неоднократно находили в оставленных противником населенных пунктах различные современные устройства с истекшими сроками годности. В частности, им встречались «просроченные» FGM-148 Javelin и NLAW.