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Reuters: США готовятся передать Украине пакет военной помощи на $400 млн

США готовятся предоставить Украине первый за несколько месяцев пакет военной помощи на общую сумму $400 млн. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации. ТАСС

По их словам, официальное объявление о предоставлении помощи ожидается позднее во вторник, 12 марта. Последний транш военной помощи США направили Украине в конце декабря 2023 года, его стоимость составила 250 миллионов долларов. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что Пентагон не получил деньги на замену поставленного Украине оружия из-за промедления в Конгрессе США. Газета.Ru

США передадут Киеву первый за несколько месяцев пакет военной помощи
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