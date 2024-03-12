Появились кадры уничтоженной техники украинских ДРГ
Минобороны РФ в официальном Telegram-канале опубликовало ролик, на кадрах которого видна уничтоженная техника украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничной зоне.
В частности, представлен подбитый танк. Люки боевой машины открыты, гусеница слетела, двигатель все еще работает.
В ведомстве подчеркнули, что российские военные отразили атаку диверсионных групп в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области, не допустили прорыва на российскую территорию.
В пресс-службе отметили, что силовикам удалось также отбить атаку в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области.
В ходе столкновения были уничтожены боевые бронированные машины М113, Брэдли производства США.
Диверсанты, резюмировали в ведомстве, понесли существенные потери. Остатки подразделений бежали.