Появились кадры уничтоженной техники украинских ДРГ

Минобороны РФ в официальном Telegram-канале опубликовало ролик, на кадрах которого видна уничтоженная техника украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничной зоне.

В частности, представлен подбитый танк. Люки боевой машины открыты, гусеница слетела, двигатель все еще работает.

В ведомстве подчеркнули, что российские военные отразили атаку диверсионных групп в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области, не допустили прорыва на российскую территорию.

В пресс-службе отметили, что силовикам удалось также отбить атаку в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области.

В ходе столкновения были уничтожены боевые бронированные машины М113, Брэдли производства США.

Диверсанты, резюмировали в ведомстве, понесли существенные потери. Остатки подразделений бежали.