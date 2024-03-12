Российский танк успешно выполнил задачу, несмотря на множество попаданий

Экипаж российского танка Т-62 проявил мужество и высокий профессионализм при выполнении поставленной командованием боевой задачи. Видео этого рейда размещено в Telegram-канале Соловьев.

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Боевая машина получила специальный катковый трал и противодронные экраны.

Действуя на Донецком направлении, танкисты 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии пробивали дорогу по нашпигованному минами участку местности.

Практически сразу, как "шестьдесят второй" начал действовать, вокруг него стали взрываться вражеские снаряды. Однако артиллеристы ВСУ обрушивали большинство боеприпасов со значительным недолетом.

Также по танку били FPV-дронами, всего их прилетело более десятка. На видео можно заметить, что произошло небольшое внешнее возгорание, но оно обошлось без катастрофических последствий. Экипаж продолжил выполнять задачу и успешно вышел в свое расположение.