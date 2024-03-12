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Кадыров сообщил об уничтожении места дислокации операторов БПЛА под Харьковом

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска уничтожили место дислокации операторов беспилотников украинской армии на Харьковском направлении.

Кадыров сообщил об уничтожении места дислокации операторов БПЛА под Харьковом
© RT на русском

В своём Telegram-канале он написал, что российские военнослужащие обнаружили объект противника благодаря проведению грамотной аэроразведки.

«Точным залпом вражеская группа была оперативно ликвидирована», — добавил Кадыров.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад с боеприпасами ВСУ и пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS.

Военные новости
Рамзан Кадыров
Минобороны России
Чеченская Республика
Харьков