Кадыров сообщил об уничтожении места дислокации операторов БПЛА под Харьковом

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска уничтожили место дислокации операторов беспилотников украинской армии на Харьковском направлении.

В своём Telegram-канале он написал, что российские военнослужащие обнаружили объект противника благодаря проведению грамотной аэроразведки.

«Точным залпом вражеская группа была оперативно ликвидирована», — добавил Кадыров.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад с боеприпасами ВСУ и пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS.