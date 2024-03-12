Министерство обороны Великобритании опубликовало видео, сделанное во время испытаний лазерного оружия дальнего действия DragonFire.

На кадрах показан мощный удар по воздушной цели, затем — работа оператора, выбирающего морские цели.

Комментатор за кадром рассказывает о том, что ведомство работает в тесном контакте с промышленниками, стремится сделать все, чтобы защитить королевство.

По словам диктора, современное лазерное оружие способно «коренным образом изменить боевое пространство», при том, что стоимость одного выстрела составляет всего 10 фунтов стерлингов.

Напомним, что очередные испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire состоялись в январе 2024 года. Устройство поразило несколько воздушных целей.