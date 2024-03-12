Власти Курской области запретили публиковать фото и видео с ВС РФ

Оперативный штаб Курской области принял дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

Так, власти запретили размещать в Сети фото- и видеоматериалы о дислокации и передислокации российской армии, военной инфраструктуре и критически важных объектах. Кроме того, нельзя распространять информацию о месте обстрела или попадания снаряда, использовании оружия или средств противовоздушной обороны и беспилотников,« если указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полета», говорится в публикации.

Решение оперштаба является обязательным для всех граждан, находящихся на территории региона.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что четыре украинских беспилотника были сбиты над Курской областью в период с 12:40 до 13:40 по московскому времени.

В этот же день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в поселок, был стрелковый бой. Однако прорыва не произошло.