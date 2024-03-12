Гладков сообщил о повторном обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино попал под повторный обстрел со стороны украинской армии.

В Telegram он рассказал, что частный жилой дом загорелся из-за прямого попадания снаряда, пожарные службы приступили к тушению возгорания. Кроме того, в административных корпусах на территории трёх промышленных предприятий выбиты окна, также повреждён легковой автомобиль.

По словам Гладкова, снаряды ВСУ попали в гаражный кооператив, в результате чего было посечено два легковых автомобиля.

«Есть разрушения железнодорожного полотна и повреждение линии электропередачи. На транспортном сообщении это не скажется, пассажирские поезда в этом месте не проходят», — добавил губернатор.

Ранее он рассказал, что три жителя Шебекино пострадали в результате удара ВСУ.