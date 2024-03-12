Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что запланированная и оказанная помощь Киеву со стороны Берлина составила €28 млрд. RT на русском

"Всем нам ясно, что мы должны оказывать Украине военную помощь. Вы знаете, что Германия в этом году заложила в бюджет более €7 млрд, - сказал он. - Все, что было выполнено с начала войны и что было обещано [со стороны Германии на будущее], исчисляется €28 млрд или $30 млрд. Моя позиция заключается в том, что мы должны продолжать поддержку, сколько потребуется, это касается не только Германии, но и всего Европейского союза". Шольц выразил уверенность, что позиция ЕС будет такой во всех дискуссиях. ТАСС

Ранее Шольц исключил передачу Украине ракет Taurus, так как, для контроля над их применением необходимо участие немецких солдат. Российская газета