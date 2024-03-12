$90.88+0.2699.36+0.22
Войти в почту

В США заявили о сложностях с восполнением одного вида вооружения ВСУ

Из-за замораживания военной помощи США Украине у страны осталось мало шансов восполнить системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Такое мнение приводит издание Military Watch Magazine.

В США заявили о сложностях с восполнением одного вида вооружения ВСУ
© Lenta.ru

В статье сообщается, что из-за нехватки этого вида вооружения у США у Украины практически не осталось возможности восполнить утраченные системы ПВО.

Сложности с Patriot у Соединенных Штатов MWM объяснило эскалацией конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года. Отмечается, что в этих боевых действиях американские вооруженные силы понесли значительные потери.

Ранее портал Business Insider (BI) заявил, что российские планирующие бомбы разрушают оборону украинской армии. В статье также говорится, что использование этого оружия подрывает боевой дух солдат.

Военные новости
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости