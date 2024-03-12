В США заявили о сложностях с восполнением одного вида вооружения ВСУ

Из-за замораживания военной помощи США Украине у страны осталось мало шансов восполнить системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Такое мнение приводит издание Military Watch Magazine.

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В статье сообщается, что из-за нехватки этого вида вооружения у США у Украины практически не осталось возможности восполнить утраченные системы ПВО.

Сложности с Patriot у Соединенных Штатов MWM объяснило эскалацией конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года. Отмечается, что в этих боевых действиях американские вооруженные силы понесли значительные потери.

Ранее портал Business Insider (BI) заявил, что российские планирующие бомбы разрушают оборону украинской армии. В статье также говорится, что использование этого оружия подрывает боевой дух солдат.