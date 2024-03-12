Новая партия танков Т-90М «Прорыв» направлена на фронт

«Уралвагонзавод» отправил в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв», предназначенных для борьбы с бронетехникой противника в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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«Лучшие в мире танки Т-90М «Прорыв» отправились с «Уралвагонзавода» в войска с российским триколором на башнях и под композиции известных российских исполнителей. 2 000 заводчан собрались на Площади Трудовой Славы УВЗ», — заявили в «УВЗ».

До этого военный эксперт Андрей Клинцевич заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять танки Abrams в зоне проведения спецоперации, потому что они испытывают снарядный голод для артиллерийских установок, а также из-за нехватки самих установок.

11 марта советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили очередной американский танк Abrams в районе поселка Бердычи под Авдеевкой.