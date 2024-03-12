Средства ПВО РФ сбили 11 реактивных снарядов за сутки

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, «Град» и «Vampire», а также тактическая ракета «Точка-У». Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

В военном ведомстве также сообщили, что за сутки были уничтожены 146 украинских дронов и беспилотников. Цели были поражены в районе населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Зеленополье, Александровка, Кодема Донецкой народной республики, Мирное, Вишневое, Шевченково, Конские Раздоры, Очеретоватое Запорожской области и Рыбальче Херсонской области.

12 марта средства ПВО сбили беспилотный аппарат самолетного типа в окрестностях города Кириши Ленинградской области. Глава региона Александр Дрозденко заверил, что в результате атаки дрона пострадавших и разрушений нет. Других подробностей он не привел.

Атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на регионы России не заканчиваются с предыдущей ночи. По данным Министерства обороны РФ, средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 украинских беспилотников над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.