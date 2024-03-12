Минобороны: Четыре украинских беспилотника уничтожены над Курской областью

Четыре украинских беспилотника были сбиты над Курской областью. Об этом во вторник, 12 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

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— В течение часа с 12:40 до 13:40 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что дежурные средства российских систем противовоздушной обороны (ПВО) все четыре украинских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Курской области, пишет Telegram-канал «Минобороны России».

Губернатор Курской области Роман Старовойт в тот же день сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в поселок, был стрелковый бой. Однако прорыва не произошло. Позднее мэр Курска Игорь Гуцак указал, что школьники города будут переведены на дистанционное обучение в период с 13 по 15 марта по причине сохраняющейся ракетной опасности. Всего в ночь на 12 марта российские ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ над территорией страны.