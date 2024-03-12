СМИ: у Пентагона нет средств на восполнение запасов переданного Украине оружия

Соединенные Штаты поставили Украине оружия на 10 миллиардов долларов, однако Пентагон все еще не получил деньги на восполнение запасов. Об этом сообщает Politico.

«Последствия этой прорехи в конечном счете ощутят Вооруженные силы США», – говорится в сообщении.

Министерство обороны Соединенных Штатов направило Украине вооружений на сумму в 10 миллиардов долларов. При этом денег на замену этого оружия ведомство все еще не получило из-за затора в конгрессе.

Пентагон рассчитывает, что средства на восполнение запасов будут включены в запрос президента Джо Байдена о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот законопроект несколько месяцев не может пройти согласование в парламенте.

В ведомстве также отметили, что 10 миллиардов долларов требуются только на восполнение запасов, они не предполагают усиление американских сил в Европе и подготовку украинских боевиков.

На сегодняшний день у Пентагона есть еще 4,4 миллиарда долларов для отправки Киеву, однако министр обороны страны Ллойд Остин не настроен на новые поставки до полного восполнения запасов.

Напомним, ранее на Западе заявили, что Россия производит в три раза больше снарядов, чем Европа и США. Такой разрыв несет серьезную угрозу для ВСУ на фронте.