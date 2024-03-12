Удар беспилотника по магазину в Белгороде попал на видео

В сети появились кадры с моментом удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по магазину в Белгороде. Видео опубликовал Shot в Telegram.

На записи слышно похожий на стрельбу громкий щелкающий звук, после чего в кадр попадает дрон, который быстро снижается, врезается в здание и взрывается. В этот момент очевидец, снимавший ролик, едва не роняет телефон.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон ВСУ атаковал коммерческое предприятие в Белгороде. По его словам, сотрудники Росгвардии сбили беспилотник из стрелкового оружия. Он подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет. Другой информации губернатор не предоставил.

Беспилотник атаковал здание администрации Белгорода, есть пострадавшие

Помимо этого, днем 12 марта беспилотник атаковал здание администрации Белгорода. В результате пострадали две женщины. Одна из них получила осколочные ранения, вторая была контужена. Гладков рассказал, что взрыв дрона выбил в здании окна и посек фасад