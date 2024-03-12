В Польше заявили о готовности НАТО отправить 300 тысяч солдат к границе с РФ

НАТО готово отправить Польше 300 тысяч своих военных. Они прибудут в страну до начала конфликта страны с Россией. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Войска польского Кароль Дымановский.

«Ранее было 40 тысяч солдат, подготовленных к тому, чтобы стать щитом НАТО, а сейчас — это 300 тысяч в высокой готовности», — передает РИА Новости слова Дымановского.

Он отметил, что все эти военные прибудут в страну перед началом боевых действий, а не после них.

Дымановский добавил, что военная поддержка Североатлантического альянса для Польши ограничивается отправкой сухопутных войск. Кроме того, он завил, что войска США присутствуют в Польше и тренируются с польскими военными. Заместитель главы Генштаба также не исключил, что количество американских бойцов в стране может быть увеличено до 100 тысяч человек. Такие перспективы существуют в оборонных планах НАТО.