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Гладков: в Белгороде в здание администрации города врезался дрон ВСУ, есть пострадавшие

В Белгороде в здание администрации города врезался украинский беспилотник, пострадали два человека: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Им уже оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. ТАСС

«В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы», — написал губернатор в Telegram. Lenta.ru

Также беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал торговый объект в Белгороде — дрон врезался в стену магазина. RT на русском

Беспилотник атаковал здание администрации Белгорода, есть пострадавшие
©  t.me/v_v_demidov
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