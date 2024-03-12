Беспилотник атаковал здание администрации Белгорода, есть пострадавшие

В Белгороде в здание администрации города врезался украинский беспилотник, пострадали два человека: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Им уже оказывается медицинская помощь.

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Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы», — написал губернатор в Telegram.

Также беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал торговый объект в Белгороде — дрон врезался в стену магазина.