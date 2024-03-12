ВС России уничтожили склад ВСУ и РСЗО HIMARS

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад ВСУ и РСЗО HIMARS.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами,ракетными войсками и артиллерией группировок войск... уничтожены: склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сводке ведомства.

Также в министерстве добавили, что ещё были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 132-х районах.

Ранее стало известно, что российские подразделения освободили посёлок Невельское на Донецком направлении.