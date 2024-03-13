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Названы способы защитить Черноморский флот от атак вражеских беспилотников

Военный эксперт Михаил Онуфриенко назвал способы защитить Черноморский флот (ЧФ) от атак вражеских беспилотников. В этом может помочь обеспечение кораблей «весьма эффективными средствами» — например, шестистволками или пулеметами, заявил он в разговоре с «Царьградом».

Названы способы защитить Черноморский флот от атак вражеских беспилотников
© РИА Новости

Эксперт уверен, что борьба с безэкипажными и полупогружными катерами может быть достаточно простой. Свою точку зрения он объяснил на примере российского патрульного корабля «Сергей Котов» длиной 97 метров.

«Разместить там вдоль бортов оружие не составит труда. Если у нас дефицит шестистволок, подойдут крупнокалиберные пулеметы. По два десятка на каждый борт», — предложил он.

Онуфриенко уточнил, что командиры корабля и дивизиона не могут сами проявить такую инициативу: они подают докладные «наверх», где решения принимаются не сразу, а делается заказ в конструкторское бюро. Сотрудники бюро оценивают, как новшество повлияет на силовой каркас, где его можно установить и как нужно приварить. В итоге на это может уйти целый год.

«Крупнокалиберные пулеметы, установленные в достаточном количестве, обеспечивают поражение безэкипажных катеров, что продемонстрировали после нанесения удара по "Сергею Котову" буксиры и вертолет, перебившие оставшиеся катера. Это можно, это эффективно», — отметил собеседник издания.

Онуфриенко подчеркнул: современная война не терпит промедлений, ибо тот, кто медлит, проигрывает. «Поэтому важно модернизировать не только корабли, но и систему принятия решений», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины изменили свою тактику на Черном море и теперь запускают морские дроны «стаями». Атаки украинских безэкипажных катеров на российский патрульный корабль «Сергей Котов» прокомментировал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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