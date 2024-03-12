Минобороны раскрыло потери ВСУ при попытке атак ДРГ на Белгородскую область

При попытке диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) атаковать Белгородскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 60 человек. Данные об этом раскрыло Минобороны (МО) России в Telegram.

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По данным ведомства, в ночь на 12 марта диверсанты при поддержке танков и бронемашин безуспешно попытались вторгнуться на российскую территорию по трем направлениям — в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшина. В результате подразделения Вооруженных сил России при содействии пограничников не дали ДРГ перейти на российскую территорию.

«На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — два танка», — отчитались в Минобороны.

Помимо этого, утром 12 марта российские войска за 25 минут отразили четыре атаки на Курскую область. Противник был отброшен, понеся значительные потери, которые не уточняются.

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12 марта украинские диверсанты предприняли попытку перейти границы Курской и Белгородской областей. Как сообщали российские военкоры, члены ДРГ передвигались на пикапах. В социальных сетях появлялись ролики со звуками стрельбы в районе курского поселка Теткино, однако их подлинность не подтверждена. Baza со ссылкой на источник заявляла о двух пострадавших в ходе боя, однако официально эти данные не коммутировались. В свою очередь, губернатор Роман Старовойт сообщал только об одном раненном при обстреле населенного пункта со стороны Украины местном жителе.