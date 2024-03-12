Госдума приняла обращение к бундестагу в связи с утечкой разговора офицеров ФРГ

Государственная дума России приняла обращение к бундестагу в связи в публикацией переговоров немецких военных командиров о ракетных ударах по объектам на территории РФ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. ТК "Звезда

"Госдума приняла обращение к Бундестагу в связи с обсуждением немецким военным командованием нанесения ударов по территории Российской Федерации. <...> Всем необходимо понимать: это преступление будет иметь самые тяжелые последствия для самих немцев", — отметил Володин. News.ru

Депутаты заявили, что считают принципиально важным, своевременным и необходимым обратиться к немецким парламентариям на фоне обнародования переговоров немецких офицеров о поставках на Украину крылатых ракет Taurus и их использования ВСУ для ударов по критически важным объектам гражданской инфраструктуры в России, в том числе по Крымскому мосту. RT на русском