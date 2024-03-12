Володин заявил о способном поразить любые цели за рубежом оружии

Россия обладает оружием, которое способно поразить любые цели за рубежом. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее Володин заявил, что над Россией как ядерной державой невозможно одержать верх, однако в случае взаимного применения ядерного оружия последствия будут катастрофическими. Парламентарий подчеркнул, что имеющиеся у России технологии недоступны другим странам.

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До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что для всего человечества существует прямая и явная угроза начала ядерной войны. По его мнению, ядерная война является реальным сценарием развития событий, из-за чего стрелки символических часов Судного дня сильно ускорились.