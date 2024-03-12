ВСУ атаковали коммерческое предприятие в Белгороде

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали коммерческое предприятие в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, дрон был сбит сотрудниками Росгвардии.

В Белгороде ВСУ атаковали беспилотником коммерческое предприятие. Сотрудниками Росгвардии из стрелкового оружия БПЛА был сбит. Пострадавших и разрушений на объекте нет, — говорится в сообщении.

Ранее власти Белгорода призвали жителей поселка Горьковский в Грайворонском районе спуститься в укрытия из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Гладков добавил, что в области действует система ракетной опасности, он призвал местных жителей срочно покинуть улицу, а тем, кто находится дома, строго рекомендовал не подходить к окнам.

Также губернатор уведомил, что Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил четыре взрывных устройства. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого Гладков информировал, что в селе Новом Волоконовского района беспилотник атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. В результате удара в машине были выбиты стекла, но никто не пострадал.