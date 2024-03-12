Политолог объяснил, зачем Польше нужно больше американских солдат

Президент Польши Анджей Дуда призвал увеличить контингент американских войск на своей территории, поскольку Варшава после разгрома ВСУ боится остаться один на один с Россией, предположил в разговоре с NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, Вашингтон все время подталкивает Польшу к конфликту.

Польша хочет, чтобы США больше уделяли внимание не просто украинскому конфликту, а противостоянию России собственными силами. В Варшаве не зря опасаются, что после окончательного разгрома ВСУ следующими, кто должен вести прокси-войну против России должны стать поляки, — сказал он.

Перенджиев объяснил, что Польша участвует в СВО, а ее армия играет значительную роль в восполнении солдат. Он отметил, что польские военнослужащие регулярно гибнут и получают ранения на поле боя.

Они не хотят терять своих военнослужащих, а кем тогда заменять в случае потенциального конфликта? США все время подталкивают Польшу к прямому конфликту с Россией, — подчеркнул эксперт.

По мнению политолога, призыв Дуды к США объясняется его страхом остаться один на один с Россией, армия которой значительно нарастила свой боевой опыт и ощутила вкус победы. По его словам, польский лидер хочет спрятаться от ВС РФ за спинами американских солдат.

Дуда хочет, чтобы именно американцы стали втягиваться в украинский конфликт, чтобы не только разведка и инструктора, которые в атаку не ходят. Дуда хочет спрятаться за спинами американцев, хотя США часто поступают идентично. Здесь какая-то странная игра, кто за кого спрячется, — объяснил он свою точку зрения.

Ранее Дуда на заседании Совета национальной безопасности заявил о необходимости увеличения контингента американских войск на территории Польши. Сейчас там дислоцированы около 10 тысяч американских военных.

Тем временем глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО уже направили военных на Украину. Он поблагодарил участников союза, которые пошли на такой шаг.