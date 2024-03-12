В Белгородской области ВСУ открыли огонь по селу

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода.

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Местных жителей призвали спуститься в подвалы или найти другие укрытия.

Во время обстрела в городе Шебекино Белгородской области ранения получили два человека: мужчина и женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Один из снарядов прилетел рядом с гаражным комплексом на территории промышленного предприятия. Там в это время находился мужчина, который получил осколочные ранения брюшной полости. Бригада «скорой» доставила раненого в городскую больницу №2 города Белгорода. Пациенту оказывают всю необходимую помощь. До этого женщина получила осколочное ранение лица, однако от госпитализации отказалась.

Также после обстрела в городе зафиксировали различные повреждения шести частных домовладений, зданий магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. Также пострадали два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте, заключил Гладков.