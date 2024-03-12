Армия Израиля нанесла удар по югу Ливана

Авиация Израиля атаковала район Хасбая на юге Ливана, откуда бойцы шиитской вооруженной милиции «Хезболла» вели ракетный обстрел Голанских высот. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

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«Израильская артиллерия обстреляла с утра населенные пункты Маркаба и Хоула, которые служат форпостами «Хезболлы» на юге Ливана», – говорится в сообщении.

По информации вещателя, в результате атаки были уничтожены три установки залпового огня, которые бойцы «Хезболлы» использовали для нанесения ударов по позициям израильских войск.

Израильские СМИ отметили, что утром по Израилю было выпущено около 100 ракетных снарядов. Al Mayadeen сообщил, что шиитские отряды атаковали позиции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на авианалет на город Баальбек на востоке Ливана, в результате которого пострадали несколько местных жителей.

В начале марта бойцы «Хезболлы» открыли зенитный огонь по израильским самолетам над долиной Бекаа.