Украинская диверсионная группа пыталась прорваться на территорию Курской области

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась проникнуть на территорию Курской области в районе поселка Теткино, атака была отбита.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы, стрелковый бой был, но никакого прорыва не было", - сообщил он.

По словам губернатора, мирный житель получил ранения, ему оказана медицинская помощь. В регионе до сих пор не снята ракетная опасность, уточнил он.