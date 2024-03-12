На Украине задержали военного за попытку отравить командование ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала военного за попытку отравить командование Вооруженных сил республики (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

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По данным украинской спецслужбы, военнослужащий действовал по заданию ФСБ России и планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса.

Также утверждается, что задержанный передавал информацию о дислокации и перемещениях подразделений украинской армии. СБУ утверждает, что его якобы завербовали шантажом, похитив родителей, которые проживают в Луганской народной республике.

Ранее в Черкасской области Украины задержали митрофорного протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По данным силовиков, священник поддерживал в соцсетях Россию, распространяя «прокремлевские нарративы».