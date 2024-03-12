Минобороны: Беспилотник был сбит над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом во вторник, 12 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Украинский дрон, нейтрализованный противовоздушной обороной, был самолетного типа.

— Около 09:15 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации, — передает Telegram-канал «Минобороны России».

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородский район с помощью БПЛА, который сбросил четыре взрывных устройства, несколько населенных пунктов остались без электричества, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. К ликвидации последствий аварийные и оперативные службы приступят после согласования с Минобороны РФ.

Над Фатежским районом Курской области средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

10 марта на территории нефтебазы в Курске упал и загорелся беспилотник Вооруженных сил Украины.