Пушилин и Кириенко прибыли в Авдеевку

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили Авдеевку и передали жителям гуманитарную помощь, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. Они также осмотрели коксохимический завод и пришли к выводу, что он не получил критических разрушений.

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Осмотрели авдеевский коксохимзавод, ущерб еще оценят специалисты, но в целом он не претерпел таких критических разрушений, как, например, «Азовсталь», — написал он.

Пушилин добавил, что вместе с Кириенко пообщался с жителями Авдеевки и выяснил, с какими сложностями они сталкиваются после многомесячной осады города. Местные рассказали, что им не хватает системного подвоза хлеба, а также газа в баллонах и бензина для генераторов. Гости передали им гуманитарную помощь и поручили местной администрации решить вопрос с размещением хлебопекарни.

Постараемся как можно быстрее поставить там компактную хлебопекарню. Тем более что люди просят обеспечить их работой, что радует: жители хотят сами участвовать в налаживании мирной жизни. Вообще впечатляет самоорганизация населения, при таком подходе оказывать помощь легче, — подчеркнул глава ДНР.

Пушилин рассказал, что жителей города обеспечат сим-картами республиканского мобильного оператора «Феникс», а также окажут им содействие в получении российских паспортов. Местных также уведомили, что помимо Челябинской области, у Авдеевки будут еще как минимум два региона-шефа для ее скорейшего восстановления.

Военкор Андрей Руденко ранее опубликовал видео, как российские военные транспортируют трофейный украинский танк советского производства в Авдеевке. По его словам, кресты с брони будут смыты, и боевые машины пойдут «бить немцев».