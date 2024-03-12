Названы возможные участники коалиции по отправке войск на Украину

В коалицию желающих, которая может быть создана для отправки войск НАТО на Украину по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, уже сейчас готовы войти страны Балтии и Польша. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев.

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«На данный момент это Франция плюс три страны Балтии плюс, возможно, Польша. Насколько я понимаю, у премьер-министра Дональда Туска чуть более осторожная позиция по сравнению с [министром иностранных дел Радославом] Сикорским, но, видимо, он его тоже поддержит рано или поздно», — назвал он возможных участников коалиции.

При этом политолог не исключил, что идею Макрона может поддержать и Великобритания, хотя ранее министр иностранных дел Дэвид Кэмерон выступил против отправки войск. Тем не менее на данный момент далеко не ясно, будут ли эти меры реализованы.

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«Может, все так разговорами и ограничится, но по крайней мере какая-то группировка формируется», — отметил Чихачев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерении обсудить с Эммануэлем Макроном отправку военнослужащих НАТО на территорию Украины. Он подчеркнул, что союзникам необходимо прийти к единому мнению по этому вопросу.