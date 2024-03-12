Риттер: России выгодно сохранить дееспособность Украины после СВО

Россия стремится сохранить дееспособность Украины после завершения специальной военной операции. Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

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Риттер обратил внимание, что Россия ведет боевые действия совершенно отличным от войны способом, поскольку после завершения конфликта ей придется иметь дело с тем, что останется от Украины.

Российская сторона заинтересована в дееспособной Украине, потому что в ином случае та станет лишь обузой, пояснил он. Риттер считает, что в случае полномасштабной войны от западного соседа России ничего не осталось бы.

Так, российская армия в отличие от ВСУ не выбирает целью ударов гражданскую инфраструктуру, а только объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.

Ранее в Европейском инвестиционном банке подсчитали, что на восстановление Украины после СВО могут выделить более триллиона долларов.