Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожья

Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», — написал он.

Федоров не стал уточнять, о каких именно и каком количестве инфраструктурных объектов идет речь.

11 марта председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявлял, что в Харькове был поврежден инфраструктурный объект.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.