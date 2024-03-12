Поставки оружия Украине сравнили с черной дырой и назвали проблемой для США

Плохой контроль за тем, как поставляется и используется передаваемая Украине помощь, является лишь началом проблем для США. Об этом заявило издание The American Conservative.

В феврале специальный генеральный инспектор по операции «Атлантическая решимость», опубликовал свой первый квартальный отчет о надзоре за использованием американской помощи на Украине. В кратком отчете он указал, что американское оружие находится «в плохом состоянии» и часто функционирует не полностью. Кроме того, оно «не всегда инвентаризируется», а Польша, через которую идет основной поток вооружений, ведет «слабый надзор за логистикой».

В полном отчете инспектор также указал на «неполные отгрузочные документы», из-за чего в конечном счете растет риск потери или кражи оружия. Само Минобороны США признает, что не включало грузы в свою систему отслеживания до их отправки на Украину, из-за чего действующая система инвентаризации почти сразу оказалась неактуальной.

Американский сенатор считает, что США нужно передавать оружие Украине в кредит

В документах также указано, что американские чиновники часто не знают, где оказывается секретное высокотехнологичное оружие, передаваемое Украине. При этом обучение украинских войск его использованию весьма ограничено, что ставит под вопрос эффективность его использования.

«Отправлять высокотехнологичное оборудование в черную дыру и надеяться на лучшее — опасная игра», — подчеркнуло издание.

В общей сложности Конгресс США выделил Киеву поддержку на огромную сумму в 113,4 млрд долларов. Автор подчеркнул, что «неограниченный поток» американских ресурсов на Украину является «серьезной проблемой», особенно на фоне растущих угроз на Ближнем Востоке и в Тихом океане. По его мнению, передача миллиардов долларов Киеву «по мере нарастания компромиссов» не должна оставаться главным приоритетом Вашингтона.