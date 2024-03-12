Пленный украинец рассказал о воюющем в рядах ВСУ истинном арийце

Иностранные наемники, воюющие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), не берут на штурмы украинцев, а в одной из бригад служат опытные военные из стран НАТО, включая «истинного арийца» из ФРГ с позывным Кола. Об этом сообщил украинский военнопленный Юрий Водян, передает РИА Новости.

«Они (иностранные наемники — прим. "Ленты.ру") выполняли боевые задачи, но у них свой командир был, с которым они ходили на задачи. Очень редко было, когда несколько человек из иностранных наемников ходили с кем-то из наших на задание, в основном они сами по себе. Им задачи объяснили — забрать точку или заштурмовать что-то, они пошли туда, по рации передали, потом наших туда присылали», — рассказал он.

Пленный также сообщил, что в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, где он служил, были наемники из Германии, Великобритании, Польши, США и Австралии, заключившие контракт с украинской армией. По его словам, некоторые из них уже воевали в своей стране и приехали на Украину, чтобы набраться опыта и заодно заработать денег.

«У немца Кола позывной, про него говорили: "Он истинный ариец", ему прямо в удовольствие было ходить на штурмы», — рассказал Водян.

Он отметил, что среди наемников были хорошие специалисты, приведя в пример военного врача из Лос-Анджелеса Дженифер, которая прошла Афганистан, Ирак и уже два года воюет на Украине.

Ранее стало известно, что британский наемник Гарри Грегг, служивший в рядах ВСУ, покончил с собой, вернувшись на родину из зоны боевых действий. По словам матери военного, он вернулся с Украины с признаками посттравматического стрессового расстройства, но семья не смогла ему помочь.