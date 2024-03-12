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Стало известно о боях с украинскими диверсантами в двух регионах России

Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области, с ними начались бои. Об этом стало известно изданию Baza, подробности появились в Telegram-канале.

Стало известно о боях с украинскими диверсантами в двух регионах России
© РИА Новости

Как выяснил проект Wargonzo, диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких пикапах проникли на территории двух российских регионов.

Также, как утверждают некоторые российские военкоры, на подходе к границе были выявлены несколько украинских танков, которые оказывали огневое воздействие во время попытки штурма.

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