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Появились подробности об уничтожении беспилотника в Ленобласти

В окрестностях города Кириши Ленинградской области российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Такие подробности появились в Telegram-канале губернатора региона Александра Дрозденко.

Появились подробности об уничтожении беспилотника в Ленобласти
© РИА Новости

Он отметил, что пострадавших нет. По информации ленинградского главы, значительных разрушений на земле также удалось избежать.

12 марта Минобороны отчиталось о перехвате и уничтожении 25 дронов над регионами России.

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Украинские дроны системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили или уничтожили в Московской (2 дрона), Ленинградской (1 дрон), Белгородской (7), Курской (11), Брянской (1), Тульской (1) и Орловской (2) областях. В оборонном ведомстве сочли действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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