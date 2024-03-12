$90.63-0.1299.13+0.25
Войти в почту

Спецоперация на Украине 12 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 12 марта 2024 года.

Спецоперация на Украине 12 марта: последние новости на сегодня
© ТАСС

ВС России поразили опорные пункты ВСУ на Северо-Донецком направлении

По опорным пунктам и живой силе войск Украины на Северо-Донецком направлении нанесла удар группа российских вертолетов. Об этом пишет RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, все цели были ликвидированы.

Российские силы с начала года уничтожили 40 зенитных пусковых установок ВСУ

Не менее 40 зенитных ракетных пусковых установок разного типа и не менее 20 радаров ПВО Вооруженных сил Украины уничтожили российские войска с начала нынешнего года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, российская сторона за два с небольшим месяца уничтожила около десятка украинских пусковых установок зенитной ракетной системы С-300. Также было поражено не менее десяти радиолокационных станций, входящих в состав этой системы.

Кроме того, ВС РФ ликвидировали около шести пусковых установок американского комплекса Patriot и минимум два радара из его состава. Также поражены четыре пусковых установки французского комплекса SAMP-T, три — немецкого IRIS-T, одна — норвежского NASAMS. Уничтожено более десяти радиолокационных станций из состава этих комплексов.

Помощь США позволит ВСУ наступать и наносить удары по Крыму

Только в случае одобрения конгрессом США нового пакета помощи Киеву Вооруженные силы Украины смогут пойти в наступление и наносить удары по территории РФ. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс в ходе слушаний в комитете сената США по разведке, передает РЕН.ТВ.

«С новым пакетом помощи Украина сможет оказаться в позиции к концу 2024 года – начале 2025 года, когда она вернет себе наступательную инициативу, а также сможет вести переговоры с позиции значительной силы», — указал он.

Если конгресс отвергнет инициативу, Киев ждут куда более мрачные перспективы, подчеркнул Бернс.

Военные новости
Уильям Бернс
Верховный суд
Минобороны России
Сенат США
ЦРУ
Республика Крым
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости