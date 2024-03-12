Спецоперация на Украине 12 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 12 марта 2024 года.

ВС России поразили опорные пункты ВСУ на Северо-Донецком направлении

По опорным пунктам и живой силе войск Украины на Северо-Донецком направлении нанесла удар группа российских вертолетов. Об этом пишет RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, все цели были ликвидированы.

Российские силы с начала года уничтожили 40 зенитных пусковых установок ВСУ

Не менее 40 зенитных ракетных пусковых установок разного типа и не менее 20 радаров ПВО Вооруженных сил Украины уничтожили российские войска с начала нынешнего года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, российская сторона за два с небольшим месяца уничтожила около десятка украинских пусковых установок зенитной ракетной системы С-300. Также было поражено не менее десяти радиолокационных станций, входящих в состав этой системы.

Кроме того, ВС РФ ликвидировали около шести пусковых установок американского комплекса Patriot и минимум два радара из его состава. Также поражены четыре пусковых установки французского комплекса SAMP-T, три — немецкого IRIS-T, одна — норвежского NASAMS. Уничтожено более десяти радиолокационных станций из состава этих комплексов.

Помощь США позволит ВСУ наступать и наносить удары по Крыму

Только в случае одобрения конгрессом США нового пакета помощи Киеву Вооруженные силы Украины смогут пойти в наступление и наносить удары по территории РФ. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс в ходе слушаний в комитете сената США по разведке, передает РЕН.ТВ.

«С новым пакетом помощи Украина сможет оказаться в позиции к концу 2024 года – начале 2025 года, когда она вернет себе наступательную инициативу, а также сможет вести переговоры с позиции значительной силы», — указал он.

Если конгресс отвергнет инициативу, Киев ждут куда более мрачные перспективы, подчеркнул Бернс.