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Глава ЦРУ назвал условие для нового наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины смогут пойти в наступление и наносить удары по территории РФ, если конгресс США одобрит новый пакет помощи Киеву. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс в ходе слушаний в комитете сената США по разведке, передает РЕН.ТВ.

Глава ЦРУ назвал условие для нового наступления ВСУ
© flickr.com
«С новым пакетом помощи Украина сможет оказаться в позиции к концу 2024 года – начале 2025 года, когда она вернет себе наступательную инициативу, а также сможет вести переговоры с позиции значительной силы», — указал он.

При этом Бернс подчеркнул, что Украину ждут гораздо более мрачные перспективы, если конгресс отвергнет инициативу и средства выделены не будут. Он уверен, что в таком случае Киев в этом году понесет серьезные территориальные потери. При этом боеприпасы у армии Украины подходят к концу, времени на оказание помощи у США все меньше.

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Глава ЦРУ подчеркнул, что возобновление финансовой помощи со стороны союзников позволит Киеву вернуть инициативу и активнее наносить удары по Крыму и Черноморскому флоту России, а также обеспечит более выгодные условия для мирных переговоров.

Ранее 13 февраля сенат США принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Выделение средств анонсировали как «пакет мер национальной безопасности», он измерялся 95 миллиардами долларов.

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