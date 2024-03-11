Зеленский высказался против паузы в военных действиях на Украине

Владимир Зеленский отверг возможность объявления паузы в военных действиях. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу BFMTV.

«Перерыв в военных действиях был бы необходим России как кислород. Москва заинтересована в такой паузе, но не для ведения переговоров», – отметил Зеленский.

По его словам, российская сторона во время паузы могла бы восстанавливать военный потенциал, обучая призывников, пишет ТАСС.

Напомним, Владимир Зеленский признал, что вооруженные силы Украины испытывают трудности, связанные с нехваткой боеприпасов. При этом он уточнил, что в иностранных наемниках Киев не нуждается.