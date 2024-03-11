Зеленский: Украина не нуждается в иностранных войсках

Для защиты территории Украины не нужны иностранные войска. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу BFMTV, комментируя слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона.

«Украина испытывает некоторые трудности из-за нехватки снарядов. Но в иностранных войсках на фронте нет необходимости», — передает французский телеканал заявление Зеленского.

Ранее Макрон заявил, что консенсуса по отправке войск на Украину нет, однако исключать такую возможность нельзя. В России предупредили НАТО о риске прямого конфликта и последствиях такого решения, передает «Национальная служба новостей».