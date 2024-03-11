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В Германии назвали причину утечки разговора офицеров

Члены немецкого парламента по контролю над деятельностью спецслужб заявили, что утечка разговора высокопоставленных военных бундесвера является российской операцией. Об этом сообщает ТАСС.

В Германии назвали причину утечки разговора офицеров бундесвера
© globallookpress.com

Такое заявление было опубликовано по итогам специального заседания, на котором обсуждалась информация об утечке. Согласно заявлению, члены комитета призывают правительство Германии «проявить инициативу и решимость» при решении сложившейся ситуации.

«Все признаки прослушивания телефонных разговоров указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации. <...> Комитет ожидает, что правительство ФРГ проявит инициативу и решимость в отношении многочисленных фактов, которые также указывают в этом направлении, в том числе с целью выявления закономерностей», — сказано в сообщении.

Напомним, что 1 марта главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о перехвате телефонного разговора высокопоставленных немецких военных, в котором были озвучены планы атаки ВСУ на Крымский мост с применением немецких ракет Taurus.

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