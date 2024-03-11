В Германии назвали причину утечки разговора офицеров бундесвера

Члены немецкого парламента по контролю над деятельностью спецслужб заявили, что утечка разговора высокопоставленных военных бундесвера является российской операцией. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление было опубликовано по итогам специального заседания, на котором обсуждалась информация об утечке. Согласно заявлению, члены комитета призывают правительство Германии «проявить инициативу и решимость» при решении сложившейся ситуации.

«Все признаки прослушивания телефонных разговоров указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации. <...> Комитет ожидает, что правительство ФРГ проявит инициативу и решимость в отношении многочисленных фактов, которые также указывают в этом направлении, в том числе с целью выявления закономерностей», — сказано в сообщении.

Напомним, что 1 марта главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о перехвате телефонного разговора высокопоставленных немецких военных, в котором были озвучены планы атаки ВСУ на Крымский мост с применением немецких ракет Taurus.