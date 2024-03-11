В США назвали конфликт на Украине «битвой заводов»

Российские промышленные площадки производят в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа, рассказали в статье для CNN обозреватели Кэти Бо Лиллис, Наташа Бертран, Орен Либерманн и Хейли Бритцки.

Ранее в конфликте существовал определенный паритет — стороны выпускали сопоставимое количество снарядов в день. В настоящее время ВСУ стреляют в 3-5 раз реже, чем российские войска, уточнили эксперты.

По оценке аналитиков, конфликт на Украине является своего рода «битвой заводов», противостоянием промышленных площадок. Его исход зависит от того, какая сторона лучше подготовлена к ведению столь интенсивной производственной деятельности.

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ВПК России выпускает порядка 250 тыс. боеприпасов в месяц, около 3 млн в год, отметили авторы статьи. Заводы работают круглосуточно, в секторе задействованы порядка 3,5 млн россиян (в 2021 — от 2 до 2,5 млн).

Вместе с тем, констатировали эксперты, западные страны могут поставлять Киеву не более 1,2 млн снарядов в год. Они наращивают производство, но увеличение количества боеприпасов ожидается не ранее 2025 года.

Так, немецкие оборонные предприятия начали расширять производственные площади. В частности, началось строительство завода, который будет производить около 200 тыс. снарядов в год.

США наращивают мощности военных заводов, намереваются выйти на 100 тыс. снарядов в месяц к концу 2025 года. Но даже эта цифра пока выглядит недостижимой в связи с тем, что Конгресс отказывается выделять средства для помощи Украине, уточнили обозреватели.