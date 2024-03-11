Раскрыты подробности ракетного удара ВС РФ по позициям ВСУ под Одессой
ВС РФ ликвидировали сотрудников Сил специальных операций Украины во время ракетного удара по позициям ВСУ в Одесской области в ночь на 11 марта. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Уточняется, что речь идет о 73-м морском центре спецопераций в/ч А1594.
«Кроме них под ударом оказались и операторы безэкипажных катеров», — сообщили ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили один из самых секретных центров космической и радиотехнической разведки ВСУ — «Овидиополь-2» во время ночных ударов по объектам в Одесской области. Предполагается, что его контролируют и активно спонсируют сотрудники западных спецслужб.
Рамблер: главные новости