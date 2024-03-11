Раскрыты подробности ракетного удара ВС РФ по позициям ВСУ под Одессой

ВС РФ ликвидировали сотрудников Сил специальных операций Украины во время ракетного удара по позициям ВСУ в Одесской области в ночь на 11 марта. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

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Уточняется, что речь идет о 73-м морском центре спецопераций в/ч А1594.

«Кроме них под ударом оказались и операторы безэкипажных катеров», — сообщили ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили один из самых секретных центров космической и радиотехнической разведки ВСУ — «Овидиополь-2» во время ночных ударов по объектам в Одесской области. Предполагается, что его контролируют и активно спонсируют сотрудники западных спецслужб.